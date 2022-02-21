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2 часа назад

Посмотрите на секретный гараж, который опускается под землю

Motor.ruиещё 1

Компания IdealPark из Италии показала, как работают ее «лифты для машин». В качестве примера на видео продемонстрировали дом Casa da Qinta da Marinha, недавно построенный в одном из самых дорогих районов Португалии. Помимо бассейна, террасы и других атрибутов роскоши, дому достался секретный гараж: по нажатию кнопки он поднимается из-под земли, а затем скрывается вместе с автомобилем, оставляя лишь ровную поверхность подъездной дорожки.

Секретный гараж опускается под землю
Фото: © IdealPark / YouTube© IdealPark / YouTube

Подъемный гараж – не прихоть владельца дома, а задумка архитекторов. Шикарную виллу спроектировала компания Enter Arquitectura, взяв за основу чистую последовательность вертикалей и горизонталей, в которую громоздкий куб традиционного гаража попросту не вписался.

Верхнюю часть автомобильного лифта покрыли той же плиткой, что и остальные дорожки. Отмечается, что крыша устройства достаточно прочно закреплена, чтобы по ней можно было проезжать и даже оставлять машину, если нет времени спуститься в подземный гараж.

Для безопасности к гаражу прилагаются камеры видеонаблюдения, которые не позволят устройству сработать, когда сверху кто-то стоит. Также водитель получит предупреждение перед подъемом, если выезд окажется чем-то заблокирован.

Масса, на которую рассчитан стандартный подъемник IdealPark, составляет 2700 килограммов – это достаточно, к примеру, для Rolls-Royce Cullinan. Однако за доплату грузоподъемность гаража можно увеличить до 3500 килограммов. Максимальная нагрузка верхней платформы – 150 килограммам на квадратный метр.

В конце прошлого года двухуровневую парковку показали в Москве. В отличие от устройства IdealPark, она нацелена не на эстетику, а на экономию места на тесных стоянках: автомобиль помещается на платформу, которая за минуту поднимается и фиксируется, освобождая место для второй машины.

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