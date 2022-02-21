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3 часа назад

Внешность новой Honda CR-V раскрыли на патентом изображении

Motor.ruиещё 2

Кроссовер Honda CR-V готовится к смене поколения. Нынешняя версия автомобиля провела на конвейере шесть лет, и замена уже на подходе: новинку уже фотографировали шпионы на тестах, а теперь в сеть «утекло» первое патентное изображение. Судя по нему, внешность вседорожника получит эволюционное развитие. В России CR-V стала последней моделью Honda, однако «шестой» кроссовер до нас уже не доберется: японцы собираются полностью свернуть продажи до конца года.

Новая Honda CR-V получит эволюционное развитие
Фото: © Carexpert© Carexpert

Новая Honda CR-V получит плоский передок с измененным бампером, зауженную оптику и более крупную решетку радиатора с единым трехмерным рисунком вместо ламелей и сетки прошлого поколения. Также изменится форма корпусов зеркал, линия остекления, а пластиковый обвес по периметру станет тоньше.

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По слухам, в салоне CR-V разместят полностью цифровую приборную панель и экран развлекательной системы большего размера, которая станет первой «мультимейдикой» Honda на ОС Android Automotive.

Что касается моторной гаммы, то акцент, вероятно, будет сделан на актуальную электрификацию: CR-V достанутся несколько гибридных установок, альтернативой которым будет служить прежний наддувный агрегат на бензине 1.5. Кроме этого, не исключено появление и чисто электрической версии. Другие варианты, включая дизельный мотор, новинке вряд ли сохранят.

Ожидается, что Honda CR-V шестой генерации дебютирует до конца 2022 года, однако в России новинку ждать не стоит – компания планирует свернуть продажи на нашем рынке до конца года. Пока же «пятый» CR-V с 186-сильным мотором 2.4 предлагают по цене от 3 118 900 до 3 453 900 рублей.

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