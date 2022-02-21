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5 часов назад

Новый Volkswagen на замену Polo-седану: первые тизеры

Car.ru

Конструкторы немецкого автомобильного концерна Volkswagen продолжают осуществлять тестовые испытания обновленной модели Polo, которая в скором времени встанет на производственный конвейер.

Новый Volkswagen на замену седану Polo: первые тизеры
Фото: Car.ruCar.ru

Торжественная презентация запланирована на 8 марта текущего года. Главным конкурентом этого седана станет чешский автомобиль, представленный ранее, а именно Skoda Slavia. Для создания транспортного средства будет использована платформа MQB-A0-IN, которая была разработана для создания современных моделей В-класса.

Car.ru

Дизайн экстерьера имеет иной передний бампер, массивную решетку радиатора и новые светодиодные фары головной оптики. На выбор покупателя предложено восемь основных оттенков кузова. Небольшой дорожный просвет позволяет передвигаться на машине только по ровным городским и загородным трассам. Но для бездорожья и проселочных дорог автомобиль категорически не подходит.

Под капотом установлен 1,0 или 1,5 литровый турбированный мотор мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач, а также передний привод. Полноприводные модификации у этой модели не предусмотрены.

Стоимость автомобиля пока не озвучивается, но массовая сборка начнется только в 2023 году, а продажи запланированы на лето следующего года.

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