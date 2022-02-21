«АвтоВАЗ» может остаться без импортных деталей

Эскалация ситуации вокруг Украины может ударить по «АвтоВАЗу». Он почти на 68% принадлежит Renault. И глава французского концерна Лука де Мео, как сообщила Financial Times, предупредил инвесторов, что тольяттинский автозавод может столкнуться с дефицитом деталей. И хотя 90% продаж «АвтоВАЗа» приходятся на Россию, обострение может привести «к еще одному кризису в цепочке поставок». Но, возможно, ключевое в этой ситуации не «эскалация», а «еще раз».

Фото: info.avtovaz.ru info.avtovaz.ru

«АвтоВАЗ» в ноябре уже останавливал сборку автомобилей. И не из-за геополитических причин, а из-за нехватки микрочипов. А еще раньше, летом, как писали «Ведомости», автоконцерн по все той же причине стал предлагать дилерам свои модели без мультируля и магнитолы. Да и сам Renault, как и другие автогиганты, тоже испытал на себе дефицит микроэлектроники, снизив из-за этого производство на несколько сотен тысяч машин.

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Сейчас опасения главы французского концерна связаны с санкциями. О том, как они могут повлиять на конвейер «АвтоВАЗа», говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Это будет приводить к тому, что нужно будет находить какие-то альтернативные каналы закупки комплектующих, и, может быть, будут какие-то производственные временные сбои. Может быть, что-то немного подорожает. С другой стороны, я думаю, что «АвтоВАЗ», как и многие другие производители автомобилей, уже извлек урок из ситуации прошлого года, позапрошлого года, когда ситуация с комплектующими была сложной по иным причинам. И я надеюсь, что у компании есть определенный запас, который позволит в период турбулентности, если он все-таки будет, обеспечить производство необходимыми комплектующими».

Возможные санкции, по словам экспертов, ударят по всем без исключения российским автопроизводителям, да и не только, разумеется, по ним. Все будет зависеть от конкретных действий Вашингтона.

«Группа ГАЗ» живет под санкциями уже четыре года. Но Минфин США все это время продлевает срок, с которого эти санкции начинают действовать, чтобы дать время на переговоры по выводу компании из-под ограничений. А они все продолжаются и продолжаются и неизвестно, когда и чем закончатся. Правда, условия понемногу ухудшаются.

В 2020 году Америка обязала ГАЗ раз в квартал предоставлять финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров. Но отсрочила ввод санкций на года. А недавно, в январе, срок снова был сдвинут, но уже всего на три месяца. Тем не менее это пока позволяет компании закупать комплектующие у иностранных поставщиков.

Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Опыт ГАЗа показывает, что жить в условиях санкций можно, но там санкции с каждого года — министерство американской торговли принимает решение по поводу этих санкций и их откладывает. То есть там меч как бы занесен, но меч не ударил еще, а если он ударит, то ГАЗ остановится, потому что своих двигателей на легкую коммерческую технику практически нет, дизелей нет точно. Но не китайского производства к нам приходит товар, китайское делается по американской лицензии. Там все очень сложно: любая санкция, которая ударит, может привести к остановке чуть ли не всех производств».