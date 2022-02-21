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3 часа назад

Названы лучшие марки автомобилей по качеству и безопасности

Российская Газета

Агентство Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг самых лучших автомобилей с точки зрения удовлетворённости потребителей, а также по безопасности и надёжности.

Названы лучшие марки автомобилей по качеству и безопасности
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Компания берёт в расчёт данные собственных исследований автовладельцев, которые готовы купить авто той же марки или порекомендовать её к рассмотрению знакомым, а также на результатах собственных дорожных испытаний и краш-тестов.

В 2022 году лидером рейтинга стала Subaru, которая вытеснила лидера рейтинга прошлого года - Mazda, расположившуюся на второй позиции. На одну позицию опустилась BMW, занявшая третью строчку списка.

Самый большой прогресс - у Acura, которая прыгнула вверх сразу на 11 позиций и заняла 12 место. Mini повысилась в рейтинге удовлетворённости на 9 позиций, расположившись на восьмой позиции, Audi стала шестой (+5).

Tesla же, которая получила в ходе последнего обновления руль-штурвал, показавшийся экспертам Consumer Reports не совсем удобным, скатилась на семь мест и занимает теперь 23 строчку рейтинга.

Первая с конца списка - марка Jeep, которую подвела надёжность модели Gladiator. В прошлом году на её месте была Alfa Romeo.

В Consumer Reports отметили, что рейтинг не является прямым руководством к действию, и качество, удобство, надёжность и комфорт могут разниться от модели к модели в рамках линейки одного бренда, поэтому при покупке машины эксперты советовали тщательнее изучать предложения рынка.

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