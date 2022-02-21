Обновленный Hyundai Solaris проходит первые тесты

Автомобиль Hyundai Solaris проходит свои первые тесты, которые позволяют конструкторам корейской марки продолжать дорабатывать машину, делая ее более современной, спортивной и оснащенной.

Фото: Car.ru Car.ru

Несколько раз новинка уже попадала в объективы фотошпионов. Экстерьер отличается от прежней версии за счет переднего бампера, увеличенной решетки радиатора и новых светодиодных фар головной оптики. Все доработки направлены на существенное изменение экстерьера, который будет более достойным.

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В салоне для отделки используется качественный тканевый материал. Более дорогие комплектации отделываются алькантарой. Пластик передней панели достаточно мягкий, поэтому во время движения не возникает никаких скрипов и посторонних звуков. На передней панели расположен цифровой экран мультимедийной системы и аккуратный блок управления климат-контролем.

Под капотом установлен 1,0 или 1,6 литровый турбированный мотор мощностью 100 и 123 лошадиных силы соответственно. Вместе с ним работает шестиступенчатая механика или автомат, рассчитанный также на шесть ступеней.