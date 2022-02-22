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1 час назад

Названы марки автомобилей с самой надёжной электроникой. Toyota и Audi — в конце

Car.ruиещё 1

Среди водителей не зря бытует мнение, что чем больше всякой электроники у автомобиля, тем больше проблем возникает в процессе эксплуатации.

Названы марки автомобилей с самой надежной электроникой
Фото: Car.ruCar.ru

Большинство современных автомобилей до отказа напичканы всевозможной электроникой, которая в теории должна облегчить жизнь водителям. Однако в реальности зачастую оказывается так, что чем больше в машине установлено электроники, тем больше проблем. Как показали исследования, на проблемы с электроникой приходится половина всех неполадок транспортных средств возрастом от 1 года до 3 лет. Самыми проблемными оказались мультимедийные системы, а также электронные системы безопасности на дороге и охранные системы, а попросту, сигнализации.

Аналитики агентства JD Power определили самые надёжные в плане электроники марки автомобилей. Возглавили рейтинг три бренда — французский Peugeot, чешский Skoda и корейский Hyundai. Что же касается таких популярных марок, как Toyota, Mercedes и Audi, то они в плане надёжности занимают последние места, как и дорогие Land Rover и Jaguar.

ТОП самых надёжных в плане электроники автомобильных марок по версии JD Power:
  1. Peugeot;
  2. Skoda;
  3. Hyundai;
  4. Nissan;
  5. Suzuki;
  6. Opel;
  7. KIA;
  8. Mini;
  9. Ford;
  10. Volvo;
  11. Honda;
  12. Volkswagen;
  13. Dacia;
  14. Seat;
  15. Mazda;
  16. Renault;
  17. Citroen;
  18. Toyota;
  19. Mercedes-Benz;
  20. Land Rover;
  21. Jaguar;
  22. Audi;
  23. Fiat.
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