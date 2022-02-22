Названы марки автомобилей с самой надежной электроникой

Среди водителей не зря бытует мнение, что чем больше всякой электроники у автомобиля, тем больше проблем возникает в процессе эксплуатации.

Большинство современных автомобилей до отказа напичканы всевозможной электроникой, которая в теории должна облегчить жизнь водителям. Однако в реальности зачастую оказывается так, что чем больше в машине установлено электроники, тем больше проблем. Как показали исследования, на проблемы с электроникой приходится половина всех неполадок транспортных средств возрастом от 1 года до 3 лет. Самыми проблемными оказались мультимедийные системы, а также электронные системы безопасности на дороге и охранные системы, а попросту, сигнализации.