Названы марки автомобилей с самой надежной электроникой

Среди водителей не зря бытует мнение, что чем больше всякой электроники у автомобиля, тем больше проблем возникает в процессе эксплуатации.
Большинство современных автомобилей до отказа напичканы всевозможной электроникой, которая в теории должна облегчить жизнь водителям. Однако в реальности зачастую оказывается так, что чем больше в машине установлено электроники, тем больше проблем. Как показали исследования, на проблемы с электроникой приходится половина всех неполадок транспортных средств возрастом от 1 года до 3 лет. Самыми проблемными оказались мультимедийные системы, а также электронные системы безопасности на дороге и охранные системы, а попросту, сигнализации.
Аналитики агентства JD Power определили самые надёжные в плане электроники марки автомобилей. Возглавили рейтинг три бренда — французский Peugeot, чешский Skoda и корейский Hyundai. Что же касается таких популярных марок, как Toyota, Mercedes и Audi, то они в плане надёжности занимают последние места, как и дорогие Land Rover и Jaguar.