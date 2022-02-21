Каждый четвертый россиянин опаздывает на работу из-за очистки авто от снега

Зимой больше половины россиян добираются до работы дольше, чем обычно, а каждый четвертый опаздывает на работу из-за долгой очистки авто от снега. Об этом говорится в результатах опроса более 3 тыс. человек от сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

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Согласно итогам опроса, зимой время на дорогу до работу увеличилось у 56% опрошенных жителей России. Большинству опрошенных (67%) не приходится чистить машину от снега по утрам, однако каждому десятому респонденту с личным авто на протяжении всей зимы приходится чистить его ежедневно. 6% респондентов рассказали, что очищают машину несколько раз в неделю, 5% — несколько раз за зиму, а 1% — раз в несколько недель.

Почти половине респондентов (47%) для очистки машины от снега приходилось выходить из дома на 5-10 минут раньше, чем обычно. 26% опрошенных выделяли на чистку авто 20-30 минут. Больше получаса на подготовку к дороге требовалось 8% участникам опроса. 27% опрошенных указали, что опаздывали на работу из-за долгой очистки машины от снега; 15% респондентов приходилось корректировать планы и пересаживаться на общественный транспорт; 6% участников исследования из-за снежной зимней погоды опаздывали на встречи.

Также 65% опрошенных рассказали, что всегда самостоятельно справляются с чисткой авто. При этом 28% могут попросить помощи, чтобы вытолкнуть машину из сугроба; 7% участников исследования могли бы попросить щетку или скребок для чистки, а 5% — обратиться к уличным дворникам, предложив небольшую плату.