Опасности полного или пустого бака: реальность и заблуждения

Водители часто задаются вопросом, до какого уровня нужно заполнять топливный бак. Бытует мнение, что заполнять емкость под завязку нельзя, но и ездить с практически пустым баком недопустимо. Насколько эти утверждения актуальны для современных автомобилей.

Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости» Валерий Мельников/РИА «Новости»

Полный бак утяжеляет вес машины, снижая его динамику. Но в современных автомобилях эта проблема решена и полный бак не отражается негативным образом на движении транспортного средства. Бензонасос размещен внутри бака, и он должен быть полностью погружен, иначе устройство начнет заглатывать воздух.

Некоторые автовладельцы опасаются, что бензин из полного бака выплескивается, его капли попадают на горячие элементы авто. На самом деле это не так, даже в полном баке остается свободное место - около 200 миллилитров, к тому же никакого выплескивания не происходит, поскольку крышка закручивается достаточно плотно. Утечка возможна только в тех случаях, когда крышка закручена недостаточно плотно.

В старых автомобилях при полной загрузке есть риск возникновения вакуума. В таких условиях появляется риск выхода из строя насоса. Стоит принять во внимание тот факт, что конструкция некоторых моделей не предполагает полную загрузку бака, при таких условиях мотор может не завестись.

Максимальная загрузка имеет и некоторые преимущества. В этом случае не расходуется лишнее горючее, нет необходимости в дозаправке. Особенно важна полная заправка перед дальней дорогой.

А вот ездить на авто пока оно не заглохнет – опасно. Несмотря на то, что после того как загорится лампочка у водителя еще есть в запасе около 30 км, тянуть с заправкой не стоит.