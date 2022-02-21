Единственный в мире BMW Alpina продают за 4,7 млн рублей

На немецком сайте по продаже подержанных автомобилей доступен к покупке BMW Alpina B12 образца 2000 года в удлиненном кузове, оборудованный шестилитровым «атмосферником» V12. За три года производства баварские инженеры построили менее сотни подобных модификаций. Причем выставленный на продажу экземпляр стал единственной моделью, окрашенной в эксклюзивный зеленый цвет British Racing Green. За единственный в своем роде седан продавец запросил 55 000 евро (примерно 4,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: © mobile.de © mobile.de

BMW Alpina в рестайлинговом 38-м кузове выпускали с 1999 по 2001 год. За это время немецкие специалисты построили всего 94 премиальных седана, которые отличались роскошным оснащением. В комплектацию таких «Альпин» входили мультимедийная система с большим экраном, двойные боковые стёкла, адаптивные амортизаторы, а также отделка салона натуральной кожей, обогрев всех сидений, гидравлический привод крышки багажника и электрорегулировка рулевой колонки.

Главной особенностью выставленного на продажу экземпляра является уникальный цвет кузова British Racing Green. За три года производства только одну «Альпину» окрасили в подобный оттенок. Под капотом модели находится шестилитровый «атмосферник» V12, отдачу которого довели до 430 лошадиных сил. До «сотни» седан разгоняется за 5,9 секунды, при максимальной скорости в 291 километр в час.

За единственный в своем роде экземпляр с пробегом 200 000 километров продавец запросил 55 000 евро (примерно 4,7 миллиона рублей по текущему курсу).