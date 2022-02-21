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27 минут назад

Семейное авто на все случаи жизни: Патриот или Duster?

Car.ru

Российские автолюбители стараются приобретать автомобили, обладающие хорошими внедорожными качествами и высокой ремонтопригодностью. Поэтому частенько россиянам приходится выбирать между отечественным "Патриотом" от УАЗа и "французом" Renault Duster.

Выбираем семейное авто на все случаи жизни
Фото: Car.ruCar.ru

Данные модели сопоставимы по цене и имеют полный привод. Но какая из них лучше в плане маневренности, безопасности и по части преодоления бездорожья?

В городских условиях ранние модели "Патриотов" маневрировали весьма неуклюже. И даже теперь, когда на модели данной линейки начали устанавливать более современные мосты и АКПП, у французского оппонента показатели маневренности остаются выше.

В динамике и управляемости также первенство за "Дастером". Не может отечественный "Патриот" похвастаться и экономичностью в плане расхода топлива (15 л/100 км).

Сохранив довольно много "детских болячек", даже современный "Патриот" не может позиционироваться как комфортный автомобиль. А вот Duster - это все же иномарка.

В новых версиях УАЗ "Патриот" появились подушки безопасности. Но в целом конструкция машины в плане безопасности уступает своему конкуренту.

Car.ru

И только на бездорожье наш УАЗ "Патриот" способен утереть нос французскому автомобилю.

Поэтому, если ваша семья любит отдых на природе, вдали от цивилизации, выбор автомобиля очевиден.

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