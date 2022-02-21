Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
3 часа назад

Volkswagen снова показал эскизы пикапа Amarok нового поколения

Wroom.ru

Официальная премьера пикапа Volkswagen Amarok второго поколения должна пройти в 2022 году.

Volkswagen снова показал эскизы пикапа Amarok нового поколения
Фото: VolkswagenVolkswagen

Немецкая компания уже несколько раз демонстрировала эскизы нового «Амарока», а сейчас опубликованы свежие иллюстрации. Автомобиль станет крупнее предшественника и получит выразительный агрессивный дизайн.

Разработкой модели «Фольксваген» занимается совместно с «Фордом» — версия пикапа под этой маркой будет называться Maverick. У машин под разными брендами будет одинаковая техническая «начинка», но разный внешний облик. По предварительной информации, у пикапа сохранится версия с турбодизелем V6.

Пикап первого поколения выпускается с 2010 года

Вживую новый Volkswagen Amarok представят в течение этого года, точная дата пока не названа. Выпускать автомобили будут на «фордовском» заводе в ЮАР.

В Россию пикап нового поколения поставлять не планируется. Модель первого поколения ушла с нашего рынка год назад из-за невысокого спроса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители