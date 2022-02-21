Volkswagen снова показал эскизы пикапа Amarok нового поколения

Официальная премьера пикапа Volkswagen Amarok второго поколения должна пройти в 2022 году.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Немецкая компания уже несколько раз демонстрировала эскизы нового «Амарока», а сейчас опубликованы свежие иллюстрации. Автомобиль станет крупнее предшественника и получит выразительный агрессивный дизайн.

Разработкой модели «Фольксваген» занимается совместно с «Фордом» — версия пикапа под этой маркой будет называться Maverick. У машин под разными брендами будет одинаковая техническая «начинка», но разный внешний облик. По предварительной информации, у пикапа сохранится версия с турбодизелем V6.

Пикап первого поколения выпускается с 2010 года

Вживую новый Volkswagen Amarok представят в течение этого года, точная дата пока не названа. Выпускать автомобили будут на «фордовском» заводе в ЮАР.