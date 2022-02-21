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3 часа назад

Что такое аквапланирование и как его избежать, объяснил автоэксперт

Профиль

Вместе с оттепелью на дорогах образуются многочисленные лужи, которые являются источником одного из самых опасных явлений для водителей. Автоэксперты рассказали, что такое аквапланирование, почему оно опасно и как его избежать.

Что такое аквапланирование и как его избежать
Фото: ПрофильПрофиль

Аквапланированием называется полная или частичная потеря сцепления с дорожным полотном на мокрой дороге. Чем выше скорость, тем больше риск, что автомобиль потеряет сцепление с дорогой, начав планирование над водой. Выйти из аквапланирования без потерь бывает нелегко, поэтому крайне важно уметь предвидеть его и не допустить заблаговременно.

Признаки ухода в аквапланирование

Это не такое частое явление, но из-за этого оно становится только опаснее, ведь далеко не каждый водитель может даже сразу понять, что происходит. Первым признаком будет резкий скачок оборотов двигателя – колеса теряют сцепление с дорогой, сила трения уже не влияет на них, и двигателю требуется меньше усилий для их вращения. По этой же причине очень легко будет вращаться руль. Всё, что остается водителю сделать, если автомобиль попал в аквапланирование, – плавно отпустить педаль газа и позволить машине замедлиться естественным образом, пишет портал 110km.

Как избежать аквапланирования

Во избежание подобных ситуаций следует регулярно обращать внимание на износ покрышек – не нужно ждать, пока шины износятся до минимально допустимых 1,6 мм (для летней резины, для зимней – 4 мм). С уменьшением глубины рисунка протектора возрастает риск потери сцепления с дорогой. На изношенных шинах можно "полететь" над водой уже на скорости 50 км/ч.

Следите за скоростным режимом, особенно на мокрой дороге. Не забывайте заранее сбрасывать скорость перед поворотами и при выезде на открытую местность из лесополосы или городского массива. И, наконец, никогда разгоняйтесь перед лужами. Их следует проезжать, снизив скорость.

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