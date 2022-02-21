Готовится новое повышение цен на автомобили Lada

Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей Lada. Как сообщает инсайдерский паблик Kviring Drive Вконтакте, корректировка цен традиционно придется на первый день месяца – а именно, на 1 марта 2022 года. Если информация окажется достоверной, то рекомендованная розничная стоимость моделей Lada вырастет уже второй раз с начала нынешнего года. Однако официального подтверждения этим данным пока нет.

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Насколько вырастет цена Lada с приходом весны, неизвестно. Предыдущее подорожание было замечено 1 января 2022 года: тогда все модели АвтоВАЗа выросли в цене на 11-82 тысячи рублей за счет включения в стоимость дополнительного оборудования, от которого, однако, можно было отказаться, чтобы сэкономить.

Это привело к тому, что сразу несколько автомобилей достигли психологических отметок. К примеру, цена Vesta Cross преодолела барьер в один миллион рублей, а минимальная цена бюджетной Granta подобралась к 600 тысячам.

Январское подорожание прибавило в среднем 3,3 процента к розничным ценам тольяттинских машин. Что касается 2021 года, то АвтоВАЗ поднимал цены семь раз, в результате чего «Лады» стали дороже на 17,5 процента.