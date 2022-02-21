Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
2 часа назад

Доля корейских машин в объеме авторынка РФ достигла 25%

"Автостат Инфо"

В январе 2022 года в России было продано 21 099 легковых автомобилей корейских марок, о чем говорится в данных исследования «Автостат Инфо». На долю таких автомобилей пришлось 24,82% в объеме всех реализованных за отчетный месяц машин. Аналитики отмечают также, что продажи корейских легковушек упали на 2017 ед. в сравнении с январем 2021 года.

Доля корейских машин в объеме авторынка РФ достигла 25%
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

На долю российских машин в структуре продаж на авторынке РФ пришлось 20,17%. Этот сегмент показал заметное падение и в сравнении с январем 2021 года сократился на 7681 ед. до 17 145 ед. авто. Японские автомобили вышли на третье место. Всего за отчетный месяц в стране было продано 14 800 новых «японок», что соответствует доле в 17,41%. Продажи таких машин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упали на 1128 ед. В то же время на 631 шт. увеличились продажи легковушек французских машин — до 9036 ед. (доля в продажах - 10,63%), а продажи немецких автомобилей, наоборот, упали до 8836 ед. (на 3336 ед. меньше, чем в январе 2021 года), что составило долю в 10,4%. Доля китайских машин в объеме всех проданных в РФ авто почти достигла 10%, объем реализации таких автомобилей увеличился на 3544 ед. и составил 8221 ед.

Также в отчетный месяц, как сообщают в «Автостат Инфо», в России был продан 4171 чешский автомобиль (-1034 ед.), 816 ед. американских авто (+358 ед.) и 585 машин британских марок (-50 ед.).

Напомним, что количество проданных автомобилей в РФ в январе 2022 года составило 85 002 ед., что оказалось ниже прошлогоднего уровня реализации (96 005 ед.) на 11,5%.

Обзор рынка РС / Регистрации новых / Январь 2022 г. / Россия

"Автостат Инфо"
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители