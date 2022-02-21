Доля корейских машин в объеме авторынка РФ достигла 25%

В январе 2022 года в России было продано 21 099 легковых автомобилей корейских марок, о чем говорится в данных исследования «Автостат Инфо». На долю таких автомобилей пришлось 24,82% в объеме всех реализованных за отчетный месяц машин. Аналитики отмечают также, что продажи корейских легковушек упали на 2017 ед. в сравнении с январем 2021 года.

На долю российских машин в структуре продаж на авторынке РФ пришлось 20,17%. Этот сегмент показал заметное падение и в сравнении с январем 2021 года сократился на 7681 ед. до 17 145 ед. авто. Японские автомобили вышли на третье место. Всего за отчетный месяц в стране было продано 14 800 новых «японок», что соответствует доле в 17,41%. Продажи таких машин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упали на 1128 ед. В то же время на 631 шт. увеличились продажи легковушек французских машин — до 9036 ед. (доля в продажах - 10,63%), а продажи немецких автомобилей, наоборот, упали до 8836 ед. (на 3336 ед. меньше, чем в январе 2021 года), что составило долю в 10,4%. Доля китайских машин в объеме всех проданных в РФ авто почти достигла 10%, объем реализации таких автомобилей увеличился на 3544 ед. и составил 8221 ед.