Как правильно проверить генератор без разборки

Генератор играет важную роль в каждом автомобиле, так как обеспечивает питание электрической бортовой сети, подзарядку аккумулятора во время движения машины. Существуют способы, как проверить генератор, не разбирая его.

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Когда генератор прекращает функционировать нормально, возможны самые неожиданные последствия. По данной причине устранить неисправность необходимо как можно скорее. Чтобы выявить поломку, следует ориентироваться на типичные симптомы названной проблемы.

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Существуют пять признаков, которые могут указывать на непригодность генератора к работе. В ряде случаев разрушаются щётки, ломаются крепления, разбалансируются подшипники шкива, наблюдается нарушение целостности корпуса генератора. Данное устройство теряет свою работоспособность также вследствие короткого замыкания, выхода из строя реле регулятора обратного тока, а также разрушения диодных мостов или обрыва электроцепи.

Неисправность генератора проявляется по-разному. Фары в таком случае мерцают, горят тускло, то же относится к подсветке приборной панели. Данная проблема особенно заметна в тёмное время суток.

Яркость фар меняется в зависимости от оборотов мотора. Подобные скачки освещения могут указывать на начало значительных проблем. В таком случае нужно проверить натяжение ремня генератора, реле обратного тока и другие детали. Наблюдаются проблемы с холодным пуском мотора.

Когда генератор практически вышел из строя, аккумулятор не получает полноценный заряд. По данной причине двигатель быстро завести невозможно. Подобные явления указывают на изношенность генератора, в таком случае может свистеть приводной ремень, который приводит в движение ротор. Такой эффект возникает вследствие слабого натяжения ремня, что не способствует нормальной зарядке батареи, следует устранить неисправность.

Ещё одним признаком плохой работы генератора является светящаяся пиктограмма на панели приборов, которая обозначает аккумулятор. Она указывает, что батарея не может заряжаться нормально, при движении машины используется энергия от АКБ.

Если находясь в дороге исправить ситуацию невозможно, нужно отключить все электроприборы и поскорее добраться до ближайшей СТО. Ещё одним признаком неполадок аккумулятора являются звенящие звуки из под капота. Речь в таком случае идёт о возможном износе подшипников вследствие недостатка смазки. Шуметь может также деформированная муфта.

Данные поломки устраняются без разборки генератора. Возможна также замкнутая обмотка стартера. Определить, пригоден генератор или нет, может любой автолюбитель. Для этого не нужно обладать специальными знаниями. Проверка проводится при помощи обычного тестера.

Вначале нужно проверить наличие напряжения на клеммах аккумулятора, которые должны показывать 12,4-12,7 Вольт. Все автономные системы должны быть отключены, в таком случае прибор покажет вольтаж в пределах 13,8-14,7 Вольт.

Если цифры ниже нормы, то с таким генератором ездить опасно. Необходимо также проверить его на короткое замыкание. Далее следует протестировать обмотку статора, ротор и диодные мосты. Для этого нужно отсоединить контакты от генератора, а также снять заднюю крышку.

Чтобы проверить батарею на короткое замыкание, необходимо плюсовой щуп мультиметра присоединить к выводу «30» генератора, а минусовой подсоединить к корпусу. Если диодный мост исправен, он не будет пропускать ток, по данной причине сопротивление на тестере будет стремиться к бесконечности.

Плюс можно подать путём использования контрольной лампы, в таком случае она загорится. Следует понимать, что в ряде случаев генератор ремонту не подлежит.Изначально важно выполнить качественную диагностику и определить причину поломки, в таком случае не придётся разбирать генератор полностью. Необходимо учитывать, что если сгорела обмотка, то менять якорь невыгодно, лучше купить новый аппарат.