Как избавиться от воды в багажнике

Если в багажнике автомобиля скапливается вода, значит первым делом нужно найти причину ее появления, после чего устранить подтекание. Причины протекания кузова могут крыться в его деформации, износе, возможно, повредились резиновые уплотнители, и этот список далеко не полный.

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Кузов машины изготовлен из отдельных частей, соединенных между собой с помощью сварки. Багажник включает в себя несколько частей: крышку, крылья, часть шасси. Устранить проблему подтекания можно с помощью битумной мастики, которой изнутри промазывают сварные швы.

Резиновые заглушки, находящиеся возле уплотнителей под крышкой заднего стекла, нередко утрачивают герметичность, после чего внутрь багажника начинает проникать влага. Устранить проблему можно с помощью герметиков.

Влага просачивается в багажное отделение через задние фонари, струи протекают под внутренней уплотнительной резинкой. Герметичность резинового уплотнителя проверяется мелом, которым рисуют полосу под резинкой, после этого прикручивают фонарь. На тех местах, где присутствуют протечки, мел сотрется. Проблемные места заклеивают герметиком, если уплотнитель износился, лучше его заменить.

Под задним бампером в машине располагаются дефлекторы, выполняющие вентилирующую функцию. Во время дождя вода начинает скапливаться в карманах для инструментов. В этом случае заглушки тоже обрабатывают герметиком.

В холодный сезон в салоне тепло, а в багажнике прохладно, из-за перепада температур на крышке обильно образуются капли конденсата. Таким образом, в багажнике может скопиться до полутора литров воды. Поэтому внутренние поверхности нужно периодически протирать.