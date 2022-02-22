Как убрать запах табака из салона автомобиля

Среди автолюбителей имеется немалое количество тех, кто считает оптимальным вариантом приобретение автомобилей с пробегом, руководствуясь различными причинами.

Нередко случается, что в салоне такой машины имеется стойкий запах табака. Это может стать причиной несогласия в процессе покупки, так как далеко не всем понравится находиться внутри такой машины. Внешний вид салона также основательно портится.

Результаты проведенных исследований показали, что наличие неприятного запаха в салоне автомобиля вызывает сильное снижение концентрации внимания у водителей. Не каждому владельцу машины понравится то, что обивка на сиденьях его транспортного средства приобретает желтый цвет.

Для устранения такой неприятной ситуации следует провести чистку салона. Существует немалое количество химических средств для этой цели, которые можно приобрести в любом магазине автомобильных товаров. Прежде всего, необходимо протереть этим средством пластиковые детали, так как именно они подвержены влиянию табачного дыма в первую очередь. Вторым вариантом становится применение специальных ароматизаторов, задачей которых становится уничтожение имеющегося запаха табака.