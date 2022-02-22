В Сети показали обновленный Ferrari Purosangue

Обновленный автомобиль Ferrari Purosangue проходит тестовые испытания. В настоящее время в Сети появились фотографии, раскрывшие кузов будущего транспортного средства.

Фото: Car.ru Car.ru

Purosangue станет первой моделью марки Ferrari в сегменте SUV. Машина была заснята без камуфляжа на территории завода итальянской марки в Маранелло. Внешне автомобиль будет выглядеть как своеобразное купе, привлекающее к себе внимание. Поэтому ожидать более яркого кроссовера явно не стоит.

Под капотом будет установлен атмосферный мотор V12, работающий паре с механической или автоматической коробкой передач, а также задним приводом. Полноприводные комплектации будут доступны только за дополнительную плату. Динамические показатели будут озвучены только во время торжественной презентации.

Car.ru

Главным конкурентом является Aston Martin DBX707. Под капотом находится 707 сильный турбированный агрегат. Вместе с ним работает механика или автомат и задний привод. Более дорогая версия будет оснащена системой полного привода. Разогн до 100 километров в час требует 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 310 километров в час.