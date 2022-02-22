Основной спрос на автомобили в РФ уже удовлетворен

Вслед за обострением политической ситуации российский рубль достиг новых низов и вышел на первое место в мире по показателю волатильности. К утру понедельника курс доллара превысил 80 рублей, а евро – 91. Однако спрос на автомобили пока не отреагировал: как сообщает «Коммерсантъ», дилеры не видят возвращения ажиотажа, которым отметился декабрь неспокойного 2014 года. Спрос по-прежнему в основном зависит от цен, которые еще не успели измениться, а также от наличия новых машин.
Темпы подорожания автомобилей в нынешнем году примерно равны уровню конца 2021 года – то есть цены новых машин выросли в среднем на 1,5-5 процентов за квартал. При этом массовой корректировки прайс-листов с наступлением весны авторитейлеры не ждут. Вероятно, исключение составит BMW, которая традиционно поднимает цены 1 марта: баварские автомобили могут подорожать на 1-2 процента. Инсайдеры также сообщали о новом подорожании Lada, однако размер прибавки не назвали.
Помимо лавинообразного роста цен и дефицита в салонах, на спрос влияет и комплектность машин. Так, многие автомобили приходят с минимумом опций: из-за нехватки чипов производители вынуждены исключать электрорегулировку сидений, проекционные дисплеи и другие «излишества».
Что касается нынешнего обрушения рубля, то пока оно не успело отразиться на ценах. По словам Владимира Беспалова из «ВТБ Капитала», это произойдет, когда «уровень обесценивания рубля закрепится», после чего авторынок ждет падение.