Основной спрос на автомобили в РФ уже удовлетворен

Вслед за обострением политической ситуации российский рубль достиг новых низов и вышел на первое место в мире по показателю волатильности. К утру понедельника курс доллара превысил 80 рублей, а евро – 91. Однако спрос на автомобили пока не отреагировал: как сообщает «Коммерсантъ», дилеры не видят возвращения ажиотажа, которым отметился декабрь неспокойного 2014 года. Спрос по-прежнему в основном зависит от цен, которые еще не успели измениться, а также от наличия новых машин.

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Темпы подорожания автомобилей в нынешнем году примерно равны уровню конца 2021 года – то есть цены новых машин выросли в среднем на 1,5-5 процентов за квартал. При этом массовой корректировки прайс-листов с наступлением весны авторитейлеры не ждут. Вероятно, исключение составит BMW, которая традиционно поднимает цены 1 марта: баварские автомобили могут подорожать на 1-2 процента. Инсайдеры также сообщали о новом подорожании Lada, однако размер прибавки не назвали.

Помимо лавинообразного роста цен и дефицита в салонах, на спрос влияет и комплектность машин. Так, многие автомобили приходят с минимумом опций: из-за нехватки чипов производители вынуждены исключать электрорегулировку сидений, проекционные дисплеи и другие «излишества».