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51 минуту назад

"АвтоВАЗ" впервые показал обновленную Lada Vesta

Газета.Ruиещё 2

На заводе «Lada Ижевск» с конвейера сошла первая серийная рестайлинговая Lada Vesta. Одновременно со стартом производства «АвтоВАЗ» раскрыл внешний вид обновленного автомобиля.

"АвтоВАЗ" впервые показал обновленную Lada Vesta
Фото: LadaLada

Рестайлинговую Lada Vesta можно узнать по изменениям в передней и задней частях кузова. Автомобиль отличается полностью светодиодной оптикой (фары, противотуманные огни, задние фонари), передним бампером с более развитым рельефом, интегрированной в передний бампер дугой, которая отходит от корпуса блок-фары и отделена серебристым молдингом, двумя декоративными раструбами выхлопной системы и новой крышкой багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.

Lada

Кроме того, дизайн решетки радиатора обновленной Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекают два хромированных молдинга, а у Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок. Также производитель увеличил логотип Lada и подготовил новый дизайн 16- и 17-дюймовых колесных дисков.

Вместе с этим «АвтоВАЗ» анонсировал апгрейд систем безопасности Vesta – дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.

Lada

Информацию об интерьере, комплектациях, ценах и дате начала продаж «АвтоВАЗ» пообещал раскрыть позднее. Первой машиной, сошедшей с конвейера, стала Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенной новой золотистой эмалью «Гарфилд».

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