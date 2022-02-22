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25 минут назад

Пришло время менять: признаки засорившегося топливного фильтра автомобиля

Профиль

Фильтр выполняет важную роль в функционировании топливной системы. Если он засоряется, в работе агрегатов автомобиля неизбежно начинаются проблемы. Чтобы понять, что фильтр забился, необязательно его снимать. Специалисты назвали основные признаки, которые указывают на то, что топливный фильтр засорился.

Пора менять: признаки засорившегося топливного фильтра
Фото: ПрофильПрофиль

Тяжело завести авто

Для того чтобы завестись, двигателю требуется топливо, но забитый фильтр препятствует его подаче. Соответственно могут возникать проблемы с запуском мотора. После нескольких попыток машину, как правило, все же удается завести. Но аналогичные проблемы могут указывать на разрядившуюся АКБ или неисправный стартер, поэтому перед заменой топливного фильтра исключите другие варианты.

Перебои в работе двигателя

Наиболее подозрительно, если перебои происходят, когда двигателю приходится прилагать больше усилий, например при движении в гору или перевозке грузов. Забитый фильтр препятствует получению мотором необходимого объема топлива, что и вызывает перебои, пишет портал 100km. Возможно, машина даже будет глохнуть или трястись на различных скоростях.

Снижение мощности мотора

Каждый водитель знает силы своего автомобиля. Поэтому заметить, что двигатель перестал справляться с рядовыми задачами, будет довольно легко. Нагляднее всего это выражается во время подъемов в гору, особенно на груженной машине.

Увеличение расхода топлива

Засорившийся фильтр снижает объем топлива, подаваемого в двигатель, но он же может быть причиной увеличения его расхода. Двигатель, не получающий достаточного количества топлива, посылает сигнал насосу увеличить подачу, поэтому она становится нестабильной и иногда избыточной.

Неисправность топливного насоса

Продавливая топливо через забитый фильтр, насос работает на пределе возможностей. Неудивительно, что спустя время он может просто сломаться. Прежде чем ремонтировать или менять топливный насос, нужно удостовериться, что причина поломки была не в засорившемся фильтре, иначе поломка может повториться.

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