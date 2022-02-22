Зачем инспектор просит пройти в патрульный автомобиль

Достаточно часто для проверки документов или с целью составления протокола инспекторы приглашают водителя пройти к ним машину. Владельцу транспортного средства следует знать о том, как лучше поступить.

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Нередкая ситуация, при которой один из сотрудников ГИБДД требует от владельца направиться к машине для составления протокола. Также инспектор добавляет, что в случае отказа, владелец транспортного средства получит штраф в 800 рублей. Юристы указывают на то, что подобное действие является незаконным.

На основании пункта 93 Приказа МВД России за номером 664, сотрудник уполномочен попросить выйти из личной машины только при наличии болезненного состояния или опьянения водителя, с целью проведения личного осмотра или досмотра груза в машине. Также подобное действие может законно проводиться при необходимости защиты собственной безопасности или устранения определенной неисправности.