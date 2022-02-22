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2 часа назад

Зачем инспектор просит пройти в патрульный автомобиль

Car.ru

Достаточно часто для проверки документов или с целью составления протокола инспекторы приглашают водителя пройти к ним машину. Владельцу транспортного средства следует знать о том, как лучше поступить.

Зачем инспектор просит пройти в патрульный автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нередкая ситуация, при которой один из сотрудников ГИБДД требует от владельца направиться к машине для составления протокола. Также инспектор добавляет, что в случае отказа, владелец транспортного средства получит штраф в 800 рублей. Юристы указывают на то, что подобное действие является незаконным.

На основании пункта 93 Приказа МВД России за номером 664, сотрудник уполномочен попросить выйти из личной машины только при наличии болезненного состояния или опьянения водителя, с целью проведения личного осмотра или досмотра груза в машине. Также подобное действие может законно проводиться при необходимости защиты собственной безопасности или устранения определенной неисправности.

Поскольку ни один из вышеописанных вариантов не подпадает под сложившуюся ситуацию, владелец машины может отказать инспектору, исключительно вежливым тоном. При необходимости оформления протокола следует попросить сотрудника принести бумаги. Сейчас данная проблема постепенно устаревает, поскольку все патрульные транспортные средства оснащаются видеорегистраторами.

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