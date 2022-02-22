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1 час назад

Volvo инвестирует в производство электромобилей

Autorating.ru

Компания Volvo Cars нацелена на то, чтобы предложить клиентам электромобили с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и меньшей стоимостью. Для реализации этих планов в ближайшие годы будет инвестировано 10 миллиардов шведских крон в завод в Торсланде (Швеция), чтобы подготовить его к выпуску моделей нового поколения.

Volvo инвестирует в производство электромобилей
Фото: ReutersReuters

В рамках запланированных вложений Volvo внедрит на предприятии ряд новых более экологичных технологий и производственных процессов. К ним относятся внедрение крупного литья алюминиевых деталей кузова (мегалитья), новый цех по сборке аккумуляторов и обновленные цеха покраски и финальной сборки. Ранее Volvo также заявила о совместном проекте с Northvolt, в рамках которого будет инвестировано 30 миллиардов шведских крон в разработку и производство аккумуляторных батарей.

«С этими инвестициями мы делаем важный шаг к нашему полностью электрическому будущему и готовимся к лучшим и еще более продвинутым электрическим Volvo, отметил Хокан Самуэльссон, генеральный директор Volvo Cars. Торсланда наш крупнейший завод, и он будет играть решающую роль в нашей продолжающейся трансформации, которая нацелена на то, чтобы к 2030 году стать производителем исключительно электромобилей».

Завод в Торсланде имеет производственную мощность в 300 тысяч автомобилей в год. Он был открыт в апреле 1964 года. В настоящее время предприятие работает в три смены, на нем заняты около 6 500 человек.

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