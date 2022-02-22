Почему Tesla перестанет доминировать на рынке электромобилей

Электромобили Tesla скоро перестанут доминировать на рынке массовых электромобилей - так считает англоязычное издание Hot Cars. Оно подкрепило свой прогноз списком из пяти предпосылок.

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На пятом месте по значимости - новинки Tesla не оправдывают связываемых с ними ожиданий. В качестве примера ресурс привел супермощную Tesla Model S Plaid, двигатели которой развивают 1020 л.с. Эта модификация вышла на рынок в 2021 году, во время ее анонса производитель обещал, что максимальная скорость Model S Plaid достигнет 320 км/ч. В действительности оказалось, что машина едва разгоняется до 260 км/ч. Кроме того, журналисты выявили у нее проблемы с устойчивостью при движении на высоких скоростях.

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Четвертый пункт - конкуренция в сегменте электромобилей становится серьезнее. Tesla вывела на рынок свой первый массовый электромобиль - Model S - тогда этот сегмент на рынке был практически свободен, что обеспечило компании безусловное конкурентное преимущество на несколько лет вперед.

Сегодня в класс электромобилей вошел ряд крупных традиционных автопроизводителей - Ford, Mercedes-Benz, General Motors, Volkswagen и другие. По характеристикам машины от крупных компаний не уступают Tesla, а по качеству, как правило, превосходят их. Далее соперничество в этой нише будет только ужесточаться, прогнозирует Hot Cars.

На третьей строке - быстрое обесценивание электромобилей Tesla на вторичном рынке. Лифтбэк Model S в Северной Америке лидирует по потери стоимости - после трех лет владения его цена падает на 37%. Такая особенность не может не волновать потенциальных покупателей машины.

Вторая по важности предпосылка возможного скорого конца "эпохи Tesla" - это резкие падения стоимости акций компаний на фондовом рынке. 27 январе 2022 года курс ценных бумаг Tesla рухнул более чем на 100 долларов (с 937 за единицу до 829), затем резко поднялся до прежнего значения, после - снова упал. Сегодня цена одной акции компании - 856 долларов.