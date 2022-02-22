Mazda показала детали интерьера большого кроссовера CX-60

Mazda продолжает тизерную кампанию перед премьерой нового вседорожника CX-60, намеченной на 8 марта. CX-60 станет первым кроссовером в анонсированной осенью 2021 года линейке Large Product Group («Группа больших продуктов»). В нее войдут крупные автомобили на заднеприводной платформе, с которыми японцы собираются продвинуться в более дорогой сегмент авторынка. Это подтверждает и первый тизер салона с премиальной отделкой, опубликованный на YouTube-канале марки.

Фото: © CSK Review / YouTube.com © CSK Review / YouTube.com

На 12-секундном ролике видны передняя панель и часть дверной карты Mazda CX-60 с отделкой из кожи Nappa, хромированными акцентами и декоративными вставками из натурального дерева – клена. Плетение, соединяющее ткань на торпедо, вдохновлено японской техникой работы с тканью «мусубу», которую применят и на других кроссоверах линейки.

Внешность CX-60 ранее полностью раскрыли на шпионском снимке, а в начале февраля Mazda опубликовала первый тизер. Ее выполнили согласно фирменной концепции Kodo, которой компания придерживается уже десять лет, но с некоторыми новыми «фишками» – длинным капотом и диодными полосками, заходящими на решетку радиатора.

Что касается техники, то заднеприводный вседорожник получит гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с электромотором. Их совокупная отдача превысит 300 лошадиных сил. Кроме того, в гамму войдут рядные «шестерки», которые также получат электрическую надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора.