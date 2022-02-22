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53 минуты назад

Mazda показала детали интерьера большого кроссовера CX-60

Motor.ru

Mazda продолжает тизерную кампанию перед премьерой нового вседорожника CX-60, намеченной на 8 марта. CX-60 станет первым кроссовером в анонсированной осенью 2021 года линейке Large Product Group («Группа больших продуктов»). В нее войдут крупные автомобили на заднеприводной платформе, с которыми японцы собираются продвинуться в более дорогой сегмент авторынка. Это подтверждает и первый тизер салона с премиальной отделкой, опубликованный на YouTube-канале марки.

Mazda показала детали интерьера большого кроссовера CX-60
Фото: © CSK Review / YouTube.com© CSK Review / YouTube.com

На 12-секундном ролике видны передняя панель и часть дверной карты Mazda CX-60 с отделкой из кожи Nappa, хромированными акцентами и декоративными вставками из натурального дерева – клена. Плетение, соединяющее ткань на торпедо, вдохновлено японской техникой работы с тканью «мусубу», которую применят и на других кроссоверах линейки.

Внешность CX-60 ранее полностью раскрыли на шпионском снимке, а в начале февраля Mazda опубликовала первый тизер. Ее выполнили согласно фирменной концепции Kodo, которой компания придерживается уже десять лет, но с некоторыми новыми «фишками» – длинным капотом и диодными полосками, заходящими на решетку радиатора.

Что касается техники, то заднеприводный вседорожник получит гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с электромотором. Их совокупная отдача превысит 300 лошадиных сил. Кроме того, в гамму войдут рядные «шестерки», которые также получат электрическую надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Премьера CX-60 состоится 8 марта. До США кроссовер не доберется: там Mazda планирует продавать его более крупного «собрата» под индексом CX-70. В течение двух лет в европейскую линейку также войдет семиместный CX-80, вслед за которым за океаном появится CX-90.

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