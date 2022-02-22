Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+14° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Ремень пристегнут, но все равно штрафуют: как не попасться на коварную уловку?

Car.ru

Как известно, современные камеры фотовидеофиксации способны распознать 59 различных нарушений ПДД. Однако электроника тоже может давать сбои. Мы расскажем о том, как можно, не нарушив правила, все равно получить штраф за непристегнутый ремень.

Ремень пристегнут или нет: как не получить несправедливый штраф
Фото: Car.ruCar.ru

Водителю автобуса от турецкой компании Otokar был выписан штраф за непристегнутый ремень. Весь фокус в том, что в данной технике ремень застегивается через правое плечо. Система этого не заметила.

Водителю микроавтобуса ГАЗель пришло сразу несколько штрафов за то, что он якобы не был пристегнут. “Умная машина” не смогла распознать ремень светло-серого цвета.

Примерно по такой же схеме получил серию штрафов другой водитель, который находился за рулем в черной куртке, а сам ремень заправил за воротник.

Чтобы обжаловать несправедливое постановление, автолюбитель или водитель-профессионал должны подать заявку в ГИБДД через портал “Госуслуги”. На это отводится всего десять дней с того момента, как постановление было выдано.

Важный момент. Жалобу на рассмотрение могут подать только те пользователи портала “Госуслуги”, кто имеет подтвержденный аккаунт в данной системе.

Понятное дело, что одного вашего слова будет недостаточно, чтобы жалоба была удовлетворена. Следует предоставить серьезные факты в свою защиту. В идеале - это запись штатного видеорегистратора (двухсторонний, который записывает все, что происходит и на дороге и в салоне авто).

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители