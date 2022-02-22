Ремень пристегнут или нет: как не получить несправедливый штраф

Как известно, современные камеры фотовидеофиксации способны распознать 59 различных нарушений ПДД. Однако электроника тоже может давать сбои. Мы расскажем о том, как можно, не нарушив правила, все равно получить штраф за непристегнутый ремень.

Водителю автобуса от турецкой компании Otokar был выписан штраф за непристегнутый ремень. Весь фокус в том, что в данной технике ремень застегивается через правое плечо. Система этого не заметила.

Водителю микроавтобуса ГАЗель пришло сразу несколько штрафов за то, что он якобы не был пристегнут. “Умная машина” не смогла распознать ремень светло-серого цвета.

Примерно по такой же схеме получил серию штрафов другой водитель, который находился за рулем в черной куртке, а сам ремень заправил за воротник.

Чтобы обжаловать несправедливое постановление, автолюбитель или водитель-профессионал должны подать заявку в ГИБДД через портал “Госуслуги”. На это отводится всего десять дней с того момента, как постановление было выдано.

Важный момент. Жалобу на рассмотрение могут подать только те пользователи портала “Госуслуги”, кто имеет подтвержденный аккаунт в данной системе.