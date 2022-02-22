Новый Hyundai Grandeur получит салон в стиле ретро

В 2023 году флагман линейки седанов Hyundai - модель Grandeur - должен сменить поколение. Сложно было поверить в то, что компания решит применить ретро-стиль первого Grandeur к готовящейся к выходу седьмой генерации, но теперь, после публикации "шпионских" фото, сомнений остаётся всё меньше.

Фото: thekoreancarblog.com thekoreancarblog.com

В ноябре 2021 года был представлен концепт-кар Hyundai Heritage Series Grandeur. Его премьеру приурочили к 35-летию модели, сообщалось, что новинка разработана "для демонстрации символического значения классического седана и поиска источника вдохновения для дизайна будущих моделей". Угловатый дизайн кузова концепта "освежили" за счёт боковых зеркал, колёсных дисков, головной оптики и фонарей в стилистике "параметрических пикселей", которые серийно дебютировали на электрохэтче Ioniq 5 и будут применены на модели Ioniq 6, готовящейся к выходу на рынок.

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Что касается салона, то он был выполнен в стиле "Newtro", то есть смешал в себе новизну (newness) и ретро (retro). На тестовом прототипе можно рассмотреть оригинальный руль, как на машинах конца 80-х и начала 90-х, но опять-таки осовремененный: есть клавиши управления и встроенный в центральной части небольшой дисплей. Горизонтальный дисплей дополняет вертикальный планшет, а селектор трансмиссии напоминает органы управления в самолёте.

И если салон серийной модели будет в точности таким, как у представленного в прошлом году концепта (за исключением материалов отделки, которые станут проще), то внешний дизайн будет изменён - к радикальному повороту в сторону ретро не готовы ни компания, ни клиент. Инсайдеры сообщают, что фары у нового Hyundai Grandeur будут вертикальными - в стилистике Telluride и минивэна Staria, только вышедшего на российский рынок; в задней части источник увидел сходство с Lucid Air. Длина кузова нового Grandeur по сравнению с нынешним поколением вырастет с 4930 до 5015 мм.