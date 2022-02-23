Быстрые автомобили, которые выглядят медленными

Существует множество автомобилей, дизайн которых указывает на их назначение, будь то внедорожник, спорткар и т.п, однако есть и такие модели, о характере которых не узнать с первого взгляда. Расскажем о быстрых автомобилях, которые выглядят медленными.

Фото: Car.ru Car.ru

Иногда случается так, что дизайнеры кузова исходят исключительно из собственного вкуса, не принимая во внимание мнение окружающих, а порой это мнение не соответствует действительности. В любом из данных случаев готовый продукт имеет все шансы казаться не тем, чем является на самом деле.

Одним из примеров считается 2004 – 06 PONTIAC GTO. Автомобиль имеет некоторые черты спорткара, однако они там кажутся скорее лишними, чем важными. Машина выглядела, как и любая другая повседневная модель, тогда как под капотом скрывался мотор с 400 л.с. 2003 – 06

VW PHAETON W12 смотрится аналогично, однако какие-либо детали, свойственные спорткару, здесь отсутствуют напрочь. Великолепное шасси Volkswagen Group D1 и 6-литровый мотор с 444 лошадиными силами, а также адаптивная подвеска при совершенно неспортивной "обертке". Далее модель 2010+ MERCEDES AMG E63 S WAGON. Выглядит она как автомобиль семейного типа. Салон и багажник явно очень просторны, а элегантный дизайн дополняет общую картину, если бы не 577-можный двигатель ручной сборки. Автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/час всего за 3,6 секунды, что делает его впечатляющим спорткаром семейного типа.

2004 – 09 VOLVO S60 R смотрится как повседневная модель, одна из множества подобных, но под ее капотом 300-сильный мотор управляемый 6-ступенчатой коробкой передач. Турбированный двигатель выдает чистокровного гонщика, а внешне это никак не отображается.