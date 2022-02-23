Обновлен самый популярный в России электромобиль

Фирма Nissan обновила самый популярный в России электромобиль — пятидверку Leaf. Доработки скромные: добавились оригинальные «аэродинамичные» колёсные диски диаметром 16 или 17 дюймов, видоизменились логотипы (у заднего появилась подсветка), переосмыслен дизайн пятой двери и заглушки вместо радиаторной решётки. Техническую начинку перемены не коснулись — Leaf сохранил переднее расположение двигателя и батарею ёмкостью 40 или 62 киловатт-часа.

Nissan Leaf выпускается c 2010 года, смена поколений не за горами, поэтому обновление оказалось косметическим. Спереди вместо имитации радиаторной решётки с хромированной вставкой появилась сплошная заглушка, а пятую дверь теперь украшает декоративная полоса во всю ширину кузова.

Ещё Nissan Leaf образца 2022 года положены два новых цвета кузова — Universal Blue и Magnetic Blue. Добавились в гамму и «спортивные» двухцветные колёсные диски. Оба колера позаимствованы из палитры электрокроссовера Ariya.

В салоне всё по-старому: аналоговый спидометр, приборная панель с цифровым экраном, медисистема с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и тачскрином диагональю до девяти дюймов. Электронные ассистенты ProPilot входят в стандартное оснащение.

Электромотор под капотом развивает 150 или 217 лошадиных сил (крутящий момент составляет 320 или 340 Нм), тяговая батарея может быть на 40 или 62 киловатт-часа. Самый «дальнобойный» Leaf e+ способен проезжать без подзарядки до 385 километров по стандарту WLTP, показатель базовой версии — 270 километров.

За без малого 12 лет Nissan Leaf разошёлся тиражом почти 600 тысяч экземпляров. В России японский хэтчбек — лидер в сегменте подержанных электромобилей, но большая часть пятидверок в нашей стране импортированы из Японии, хотя новые машины от «серых» дилеров тоже пользуются спросом.