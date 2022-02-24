Передний привод: недостатки и преимущества

Переднеприводные автомобили имеют преимущества перед машинами с задним приводом. Но и у таких авто есть ряд недостатков, которые следует принимать во внимание.
У автомобилей с передним приводом вся нагрузка ложится на передние колеса, поэтому шины изнашиваются неравномерно, тогда как у моделей с задним приводом износ равномерный.
Автомобилисты отмечают, что переднеприводные автомобили уступают в управляемости заднеприводным, хуже у них и сцепка колес с дорогой. Руль у таких авто преодолевает дополнительные нагрузки и силы. Кроме того, на руле отечественных машин зачастую ощущается вибрация двигателя.
При разгоне возможна пробуксовка, особенно на скользких участках пути. Машины с ведущим задним приводом легче едут под гору, проще совершают разворот на тесных участках дороги.
Подвеска у переднеприводного автомобиля имеет более сложную конструкцию, поэтому требует дорогостоящего ремонта. Кроме того ремонтные работы в таком случае всегда будет более трудоемкими.
И все же, автомобилисты продолжают любить машины с передним приводом за их экономичный расход топлива, способность развивать высокие скорости. У машин с ведущими передними колесами нет карданной ниши, поэтому салоны более комфортные, пассажирам на задних местах отведено больше места.
Многие из них утверждают, что после того, как сели за руль переднеприводной машины, пересесть на заднеприводный вариант уже не захочется.