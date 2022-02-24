Передний привод: недостатки и преимущества

Переднеприводные автомобили имеют преимущества перед машинами с задним приводом. Но и у таких авто есть ряд недостатков, которые следует принимать во внимание.

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У автомобилей с передним приводом вся нагрузка ложится на передние колеса, поэтому шины изнашиваются неравномерно, тогда как у моделей с задним приводом износ равномерный.

Автомобилисты отмечают, что переднеприводные автомобили уступают в управляемости заднеприводным, хуже у них и сцепка колес с дорогой. Руль у таких авто преодолевает дополнительные нагрузки и силы. Кроме того, на руле отечественных машин зачастую ощущается вибрация двигателя.

При разгоне возможна пробуксовка, особенно на скользких участках пути. Машины с ведущим задним приводом легче едут под гору, проще совершают разворот на тесных участках дороги.

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Подвеска у переднеприводного автомобиля имеет более сложную конструкцию, поэтому требует дорогостоящего ремонта. Кроме того ремонтные работы в таком случае всегда будет более трудоемкими.

И все же, автомобилисты продолжают любить машины с передним приводом за их экономичный расход топлива, способность развивать высокие скорости. У машин с ведущими передними колесами нет карданной ниши, поэтому салоны более комфортные, пассажирам на задних местах отведено больше места.