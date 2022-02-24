В США оштрафовали Tesla за загрязнение воздуха

Производителя электромобилей, компанию Tesla в США оштрафовали за нарушение Национальных стандартов по выбросам опасных веществ в воздух.

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Агентство по охране окружающей среды США оштрафовало Tesla за нарушение природоохранного законодательства на $275 тысяч. Как стало известно, на заводе во Фримонте, штат Калифорния, производитель не соблюдал стандарты и не разработал, либо не внедрил план по минимизации выбросов опасных веществ в воздух при смешивании, использовании и хранении материалов для покраски электромобилей.

Кроме того, Tesla использовала лакокрасочные материалы с содержанием опасных веществ: формальдегида, этилбензола и ксилола, которые могли негативно повлиять на здоровье людей, живущих в районе завода.