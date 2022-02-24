Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
3 часа назад

В США оштрафовали Tesla за загрязнение воздуха на производстве

Ferra.ru

Производителя электромобилей, компанию Tesla в США оштрафовали за нарушение Национальных стандартов по выбросам опасных веществ в воздух.

В США оштрафовали Tesla за загрязнение воздуха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Агентство по охране окружающей среды США оштрафовало Tesla за нарушение природоохранного законодательства на $275 тысяч. Как стало известно, на заводе во Фримонте, штат Калифорния, производитель не соблюдал стандарты и не разработал, либо не внедрил план по минимизации выбросов опасных веществ в воздух при смешивании, использовании и хранении материалов для покраски электромобилей.

Кроме того, Tesla использовала лакокрасочные материалы с содержанием опасных веществ: формальдегида, этилбензола и ксилола, которые могли негативно повлиять на здоровье людей, живущих в районе завода.

Отмечается, что на данный момент Tesla привела все свои производственные стандарты в норму.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители