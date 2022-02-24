Audi перевела шестицилиндровый дизель на растительное масло

Audi перевела шестицилиндровый турбодизель EA897 на растительное масло. Немецкая фирма одобрила использование гидроочищенного растительного масла (HVO) в качестве горючего на седанах, лифтбеках и купе A4, A5, A6, A7 и A8, а также кроссоверах Q7 и Q8 с 3,0-литровым V6 TDI. Переход на биотопливо позволит снизить выбросы диоксида углерода на 70-95 процентов, вдобавок, за счёт повышения цетанового числа улучшится процесс сгорания смеси.

Фото: Audi Audi

На европейских Audi турбодизель EA897 Evo3 рабочим объёмом 2967 кубических сантиметров развивает 286 лошадиных сил и 600 Нм. Ужесточение экологических стандартов вынуждает автопроизводителя улучшать мотор, ведь иначе его дни на конвейере сочтены.

Переход на растительные жиры HVO позволит облегчить запуск дизеля в морозы и снизить выбросы вредных веществ в 3-20 раз. Адаптированные к биодизелю легковушки и вседорожники Audi начали сходить с конвейера с середины февраля; в начале марта доработанный 3,0-литровый мотор появится на Q5, а летом — на кросс-универсале A6 Allroad. Поскольку такой же мотор ставится на Volkswagen Touareg, его переход на экологически чистое горючее — вопрос времени.

Проблемой является то, что в Европе около 600 заправочных станций с топливом HVO, причём большинство из них находятся в Скандинавии.