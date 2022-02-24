Производство автомобиля ГАЗ-14 «Чайка» и его история

ГАЗ-13 “Чайка” - автомобиль, который блистал на улицах Советского Союза. Несмотря на то, что машина на этапе выхода на рынок имела много передовых решений, время шло вперед, а конструкция начинала постепенно устаревать. В этот период жизнь ускорила свой бег - впервые сфотографировали обратную сторону Луны, следом Гагарин отправился в космос. Стили транспортных средств менялись все чаще. СССР не хотел уступать в развитии, поэтому уже в 1961 году было проведено обновление правительственных ЗИЛ-111 и ГАЗ-13.

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Обновленный ЗИЛ-111Г пошел в серийное производство, а Чайка сохранилась прежней. Портить статус последней было нельзя, так как “Чайка” - это автомобиль, на котором передвигались отечественные дипломаты за рубежом, это лимузин, который направлялся в иностранные посольства. Такое транспортное средство должно было отвечать требованиям современности и ни в чем не уступать зарубежным образцам. Поэтому вслед за выходом ЗИЛ-114 приступили к активной разработке новой модели - ГАЗ-14 “Чайка”.

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Именно так был создан настоящий шедевр советской автомобильной промышленности. К проектированию приступили в 1967 году - тогда же была выпущена ГАЗ-24 “Волга”. Новая версия Чайки изначально представляла собой модернизацию модели ГАЗ-13.

Специалисты оставили старую базу и агрегаты, но внесли изменения в оформление, чтобы соответствовать последним тенденциям в автопроме. Но уже в 1971 году разработчики поняли, что такое решение нельзя реализовать. Чтобы соответствовать требованиям, машину начали разрабатывать почти с нуля. От старого транспорта взяли мотор и АКПП.

В 1976 году Брежневу показали первый ГАЗ-14. Автомобиль оказался удачным. К выпуску приступили в 1977 году, а завершили в 1988 году. Всего было выпущено 1100 экземпляров с различными модификациями. Несмотря на то, что модель фактически проектировалась заново, она взяла многое от ГАЗ-13. Разработчики не получили разрешения на установку нового инжекторного мотора. Старый мотор модернизировали, чтобы снизить шум и повысить мощность. Коробку передач тоже улучшили.

В 1980 годах подготовились к запуску модели ГАЗ-14-07. В ней использовали мотор на 407 л.с., первый советский климат-контроль и прочие опции. Для этого автомобиля создали первую отечественную АКПП. С приходом Горбачева производство “Чайки” было приостановлено. Документация, производственные линии - все было уничтожено.

Автомобиль ГАЗ-14-07 получил в оснащение мотор на 485 л.с. Он был способен разгоняться до 220 км/час. В списке опций был электропривод зеркал, электрорегулировки кресел с памятью. Кроме того, пассажиры могли пользоваться подогревом кресел и 2-зонным климат-контролем. Остальные характеристики по большей части совпадали с ГАЗ-14. У базового ГАЗ-14 мощность мотора составляла 220 л.с. Расход топлива был большим, но соответствовал уровню представительского класса того времени - 29 литров на 100 км. Разгоняться ГАЗ-14 мог до максимальных 175 км/час.