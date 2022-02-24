Renault рассекретила внешность нового кроссовера Austral

Renault продолжает активную тизерную кампанию нового кроссовера C-класса Austral, который будут продавать в Европе. Компания уже показывала новинку в камуфляже во время тестов, демонстрировала скетч интерьера и его детали, а теперь показала экстерьер целиком – правда, пока в виде дизайнерской зарисовки. Как и предполагалось, Austral получил внешность в стиле Megane E-Tech с электроприводом, оценить которую в полной мере удастся уже скоро – 8 марта.

Фото: © Renault © Renault

Сходство с Megane E-Tech прослеживается в оформлении головной оптики с диодными «бумерангами» снизу, выемках на капоте, а также в форме воздухозаборников и дизайне колесных дисков. Однако у топливного Austral имеется полноценная решетка радиатора, в то время как на Megane E-Tech фары соединяет только тонкая световая полоса с шильдиком по центру.

Renault

На рисунке также видны очень крупные колесные диски – такая черта характерна для скетчей, но в Renault обещают, что большие колеса достанутся и «живому» кроссоверу. Кроме этого, для модели заявлены защитные пластины спереди, сзади и сбоку, а также «привлекательный дорожный просвет».