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1 час назад

Renault рассекретила внешность нового кроссовера Austral

Motor.ru

Renault продолжает активную тизерную кампанию нового кроссовера C-класса Austral, который будут продавать в Европе. Компания уже показывала новинку в камуфляже во время тестов, демонстрировала скетч интерьера и его детали, а теперь показала экстерьер целиком – правда, пока в виде дизайнерской зарисовки. Как и предполагалось, Austral получил внешность в стиле Megane E-Tech с электроприводом, оценить которую в полной мере удастся уже скоро – 8 марта.

Renault рассекретила внешность нового кроссовера Austral
Фото: © Renault© Renault

Сходство с Megane E-Tech прослеживается в оформлении головной оптики с диодными «бумерангами» снизу, выемках на капоте, а также в форме воздухозаборников и дизайне колесных дисков. Однако у топливного Austral имеется полноценная решетка радиатора, в то время как на Megane E-Tech фары соединяет только тонкая световая полоса с шильдиком по центру.

Renault

На рисунке также видны очень крупные колесные диски – такая черта характерна для скетчей, но в Renault обещают, что большие колеса достанутся и «живому» кроссоверу. Кроме этого, для модели заявлены защитные пластины спереди, сзади и сбоку, а также «привлекательный дорожный просвет».

Renault Austral построят на новой версии «тележки» CMF – CD3. В моторную гамму вседорожника, которому суждено заменить непопулярный Kadjar, войдут только гибридные силовые установки мощностью до 200 лошадиных сил на базе бензиновых двигателей. Дизельных версий, в отличие от Kadjar, у новинки не будет.

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