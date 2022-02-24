Как избавиться от «пинков» после замены рабочей жидкости в АКПП

После обновления жидкости в АКПП могут появиться нехарактерные «пинки», коробка, в ряде случаев, работает устойчиво. Данного негативного момента можно избежать, названы причины подобного явления и методы для его устранения.

Обычно сразу после приобретения подержанного автомобиля ему проводится комплексное обслуживание, но к обслуживанию КПП приступают в последнюю очередь. Когда рабочую жидкости могут наблюдаться сбои при переключении передач. Такой процесс происходит с рывками, хотя до этого никаких негативных моментов не было.

Некоторые автолюбители, особенно новички, не имеющие опыта эксплуатации машин с АКПП, игнорируют замену жидкости в коробке. Эксплуатация машины без смены рабочей жидкости порой составляет нескольких сотен тысяч километров, что может спровоцировать сбои. Коробка даже может выйти из строя.

Следует проанализировать процессы, происходящие внутри АКП. Новая жидкость, попадая в систему, собирает все осадки, собиравшиеся на протяжении многих лет. В таком случае они забивают фильтр и активно скапливаются в узких каналах, по данной причине возникают пинки при переключении передач.

Возможен также полный отказ силового агрегата. Чтобы определить подобные негативные моменты, необходимо при приобретении транспортного средства с пробегом узнать всю историю её обслуживания. Подобные меры приведут к пониманию того, как следует производить обслуживание КПП.