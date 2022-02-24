Сломалась катушка зажигания: признаки неисправности

Катушка зажигания преобразует низковольтный электрический ток от аккумулятора в высоковольтный на свече зажигания. Ее поломка часто приводит к тому, что внезапно глохнет двигатель автомобиля. На проблемы с катушкой зажигания обычно указывают пять признаков, которые может распознать даже начинающий водитель.

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Определить на глаз неисправность катушек зажигания трудно, объясняет портал 110km.ru. Темные полосы на корпусе указывают на пробой, а потеки на поверхности – на возможный перегрев. Катушки зажигания проверяют с помощью мультиметра, им измеряют сопротивление первичной и вторичной обмоток детали.

Повышенный расход топлива и черный дым

Если катушка зажигания еще до конца не вышла из строя, на ее неисправность указывает несгоревшее в цилиндрах топливо. В выхлопе появляется черный дым с резким бензиновым запахом. Заметно вырастает расход горючего.

Глохнущий двигатель и перебои с образованием искры на свечах

Автомобиль с одной катушкой зажигания может внезапно заглохнуть во время движения. Из-за проблем с катушкой на свечах зажигания с перебоями образуется искра. Специалисты советуют вначале проверить свечи, а если они исправны – обратить внимание на катушку.

Шум в двигателе

У автомобиля с несколькими катушками зажигания при поломке одной из них обычно появляются шумы в двигателе. Они возникают из-за того, что в одном из цилиндров нет искры от свечи зажигания.

Двигатель не заводится

Сломанная единственная катушка зажигания не дает запуститься двигателю. При повороте ключа зажигания начинает работать стартер, но топливо в цилиндрах не воспламеняется и мотор не заводится.

Пропуски зажигания