Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno

Wroom.ru

Компания Suzuki обновила хэтчбек Baleno, дебютировавший в 2015 году. Пока представлен только вариант для Индии

Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno
Фото: SuzukiSuzuki

Модернизированный хэтчбек Suzuki Baleno сохранил длину 3990 мм (для машин короче четырех метров в Индии, которая является для модели основным рынком, действуют значительные льготы), но получил практически новый кузов, измененный рельеф дверей и крыльев, укороченную крышку капота и еще ряд внешних особенностей.

Suzuki

Салон полностью обновился. Теперь здесь медиасистема с экраном семь или девять дюймов, который расположен над передней панелью, и усиленная шумоизоляция. Базовое оснащение включает в том числе климат-контроль и систему бесключевого доступа, а в топ-версию добавлены проекционный дисплей и камеры кругового обзора.

Suzuki

В Индии обновленный Suzuki Baleno оснащается прежним бензиновым мотором 1.2, развивающим 90 л. с., который работает с пятиступенчатой механикой или роботизированной трансмиссией, пришедшей на смену вариатору. На латиноамериканском и австралийском рынках скорее всего сохранится 1,4-литровый 92-сильный двигатель, сочетающийся с четырехступенчатым автоматом.

На индийском рынке рестайлинговый хэтчбек Suzuki Baleno уже продается. Цены на модель начинаются с 8500 долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители