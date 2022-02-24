Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno

Компания Suzuki обновила хэтчбек Baleno, дебютировавший в 2015 году. Пока представлен только вариант для Индии

Фото: Suzuki Suzuki

Модернизированный хэтчбек Suzuki Baleno сохранил длину 3990 мм (для машин короче четырех метров в Индии, которая является для модели основным рынком, действуют значительные льготы), но получил практически новый кузов, измененный рельеф дверей и крыльев, укороченную крышку капота и еще ряд внешних особенностей.

Suzuki

Салон полностью обновился. Теперь здесь медиасистема с экраном семь или девять дюймов, который расположен над передней панелью, и усиленная шумоизоляция. Базовое оснащение включает в том числе климат-контроль и систему бесключевого доступа, а в топ-версию добавлены проекционный дисплей и камеры кругового обзора.

Suzuki

В Индии обновленный Suzuki Baleno оснащается прежним бензиновым мотором 1.2, развивающим 90 л. с., который работает с пятиступенчатой механикой или роботизированной трансмиссией, пришедшей на смену вариатору. На латиноамериканском и австралийском рынках скорее всего сохранится 1,4-литровый 92-сильный двигатель, сочетающийся с четырехступенчатым автоматом.