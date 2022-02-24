В каких случаях не стоит платить штраф с камер за стоп-линию

Камеры фотовидеофиксации давно вошли в жизнь российских автолюбителей. Получить “письмо счастья” - это уже привычная практика. При этом бывают довольно спорные ситуации. В частности, когда водителю приходит штраф за пересечение стоп-линии.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Валерий Мельников / РИА Новости

Водителям бывает весьма проблематично рассмотреть ту самую стоп-линию зимой, когда разметка скрыта под снегом. Также на российских дорогах еще много участков с затертой разметкой.

В спорной ситуации ГИБДД рекомендует автомобилистам и другим участникам движения ориентироваться на дорожные знаки. Но как действовать, если штраф пришел, а вы не считаете себя виновным в нарушении (пересечении стоп-линии)?

В данной ситуации вам на руку играют несколько факторов. Если на перекрестке, где автоматическая камера зафиксировала нарушение, стоп-линия скрыта под снегом или затерта, а дорожный знак отсутствует или обзор водителю перекрыл крупногабаритный транспорт, такая ситуация не безнадежна. Нужно обращаться в ГИБДД и обжаловать данный протокол.

В остальных случаях будет необходим индивидуальный подход к каждому конкретному эпизоду. Обязательно изучайте присланные фото с места нарушения.