Как наказать захватившего парковку соседа

Иногда во дворах можно видеть различные конструкции, с помощью которых жители пытаются оградить "свое" парковочное пространство от других. Особенно часто это бывает зимой, когда автовладельцы не желают делиться с другими собственноручно расчищенным от снега местом.

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Из-за этого случаются конфликты. Очевидно, что любые действия по захвату парковочных площадей незаконны. Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал, что можно сделать в таких случаях.

Установка любых конструкций - тросов, замков, конусов - ограничивающих парковку, подпадает под статью 19.1 КоАП "Самоуправство". Штраф по ней мало кого испугает: от 100 до 300 рублей.

Можно подключить к делу полицию. Правильным будет сделать видеозапись, доказывающую, что именно этот нарушитель открывает сделанное ограждение и ставит там свою машину. Сам он в этом вряд ли признается.

Если подобное будет повторяться систематически, это можно будет классифицировать как мелкое хулиганство. А это уже статья 20.1 КоАП со штрафом от 500 до 1000 рублей либо административным арестом до 15 суток.