Как водителей обманывают на заправках

Наш постоянный читатель поделился историей, которая произошла с ним недавно на одной из АЗС. Его обманули во время заправки топлива в автомобиль.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Как рассказал наш собеседник, в его авто бортовой компьютер выдавал информацию о запасе хода на 40 километров. Заехав на заправочную станцию, автолюбитель направился в кассу. Оплатив 10 литров бензина, наш читатель вернулся к машине.

Сев за руль, автолюбитель обратил внимание, что после заправки не увеличился запас хода на дисплее авто. Обычно, десяти литров хватало в среднем на 200 км. А тут - ничего не изменилось.

Оператор АЗС заверил, что когда чек из терминала выезжает, колонка автоматически начинает подачу топлива.

Решив, что у автомобиля случился какой-то сбой наш читатель отправился дальше по делам. Но бортовой компьютер продолжал уведомлять о снижении запаса топлива. Тогда автолюбитель заехал на другую АЗС. Там он снова оплатил 10 литров бензина. На этот раз запас хода увеличился на 200 км.

Как сообщил наш собеседник, такое с ним лично случилось впервые. Но истории от других автолюбителей о подобном обмане на АЗС, он читал неоднократно. Более того, его супруга также жаловалась однажды, что ее обманули на заправке. Но тогда наш читатель не придал особого значения словам жены. Подумал, что она просто что-то напутала.