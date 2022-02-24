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1 час назад

Объявлены цены на новый кроссовер Mazda CX-50

Wroom.ru

Компания Mazda начала принимать заказы на новый среднеразмерный кроссовер CX-50, предназначенный исключительно для рынка Северной Америки.

Mazda объявила цены на новый кроссовер CX-50
Фото: Mazda Mazda

Mazda CX-50 — это не замена для «Мазды СХ-5», а расширение модельного ряда. По размерам новинка чуть крупнее «пятёрки», а кроме того Mazda CX-50 преподносится как более «внедорожный» кроссовер для любителей активного отдыха. Автомобиль получил рейлинги на крыше, рассчитанные на высокую нагрузку, панорамную крышу и салон с минимальным количеством кнопок и большим экраном медиасистемы.

Mazda

Кроссовер Mazda CX-50 предлагается с бензиновыми атмосферными и турбированными моторами объемом 2,5 литра мощностью 190 и 260 л. с. соответственно, работающими в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод — только полный, с муфтой подключения задних колес. Позже должны появиться гибридные модификации.

Среди оборудования предусмотрены аудиосистема с восемью динамиками и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, запуск двигателя с кнопки, а также набор электронных ассистентов вроде мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

Mazda

Выпускать новинку будут на совместном предприятии Mazda-Toyota в штате Алабама. Самый доступный кроссовер Mazda CX-50 будет стоить 28 025 долларов.

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