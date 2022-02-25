Почему в автомобиле к утру разряжается аккумулятор

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой, когда печка в машине не греет, а аккумулятор до утра разряжается. В данной проблеме следует разобраться, она особенно актуальна в зимние холода, когда автомобиль находится на открытой стоянке.

Практика показывает, что некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда вечером они заглушили мотор своего автомобиля, а утром не могут его завести. Причиной является разряженный аккумулятор, вместе с тем, его проверка показывает, что он исправен. Поздно вечером напряжение было достаточным, а утром машина не заводится. В таком случае необходимо определить утечку тока.

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Нужно проверить все устройства, потребляющие электрическую энергию. В ряде случаев магнитола забирает на себя часть тока, даже тогда когда она не работает. Но расход потребляемой энергии данным устройством является незначительным, магнитола не может за ночь разрядить рабочий аккумулятор.

Как показывает практика, проблемой утечки энергии является лампочка в багажном отделении. Если она горит по причине сломанного выключателя, то аккумулятор подсядет. Из салона свечение лампы не видно. В таком случае речь может идти о полной разрядке батареи, утром машина не заведётся.

Следует проверять лампочку в багажнике и выключать её, чтобы она не горела без надобности. Иногда необходимо заменить выключатель или не включать её с целью проверки. Важно выяснить, как поведёт себя в дальнейшем аккумулятор, если вообще не включать лампочку, которая находятся в багажнике.

Далее необходимо искать утечку тока. Нужно проверить всю бытовую электронику по отсекам, начиная с багажника и заканчивая подкапотным пространством. Отдельно проверяется салон. После нахождения причины утечки энергии из аккумулятора, данную проблему нужно оперативно решить.

Наряду с этим необходимо учитывать, что воздушные пробки в системе автомобиля могут стать причиной не греющей печки. В таком случае следует ставить на машину под наклоном.