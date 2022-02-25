Как определить, что автомобиль перекрашивали?

Чтобы проверить, не попадал ли авто после ДТП и не перекрашивали ли его детали, нужно внимательно рассмотреть чистый автомобиль со всех сторон и сравнить зазоры.

Наряду с двигателем и коробкой первое, на что нужно обратить при выборе автомобиля на вторичном рынке — это состояние его кузова. По тому, перекрашивались ли элементы кузова, можно понять, попадали ли предыдущие владельцы авто на нём в ДТП и насколько серьёзными были эти аварии. На первый взгляд кажется, что для того, что определить, перекрашивали ли авто или нет, достаточно беглого визуального осмотра и измерения толщины лакокрасочного покрытия специальным прибором, именуемым толщиномером. Однако чтобы на самом деле понять, какие манипуляции проводились с кузовом автомобиля, нужно иметь большой опыт проверки. Опытный автоперекупщик дал совет, на что обратить внимание в первую очередь при осмотре кузова машины с пробегом.

Для начала нужно сказать, что некоторые автомобили красятся специально под показания толщиномера, поэтому проверка только с его помощью может показать, что автомобиль весь в заводской краске, хотя на самом деле это не так. Иногда вместо того, чтобы реставрировать (выравнивать, шпаклевать и красить) повреждённый элемент кузов его просто меняют на новый.