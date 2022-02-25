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1 час назад

Синяя разметка на дороге: как ехать, чтобы не нарушить требования

Car.ru

Если ранее для нанесения дорожных разметок использовали белый, желтый и оранжевый цвета, то сейчас эту цветовую гамму добавлен синий цвет. Что означают синие линии на асфальте, как ехать, чтобы не нарушить требования такой разметки.

Синяя разметка: как проехать без нарушений
Фото: Car.ruCar.ru

Синяя разметка была введена в 2018 году, она вместе с белой линией используется для разграничения движения на перекрестках. Разметка представлена в виде синих прерывистых линий 10 - 15 см, есть линии, доходящие до 50 см.

Наличие линий только белого цвета на перекрестках приводит к путанице, особенно сложно разобраться в них новичкам. Повышается риск возникновения ДТП. Синий цвет контрастирует с белым, такую разметку видно четче. Линии этого цвета заметны и при плохой видимости, во время снегопада или дождя.

Синие разметки появляются на городских дорогах постепенно. Сначала такое нововведение коснется мегаполисов, где присутствую сложные дорожные развязки.

Car.ru

В Европе синяя разметка используется на парковках, а также для разграничения велосипедных дорожек. Такой же опыт в качестве эксперимента применялся и в Москве, где на некоторых парковках синяя разметка обозначала платные стояночные места и места для транспорта инвалидов. При этом другие знаки со стоянок были убраны.

Синий цвет для разметки пока не узаконен, однако не исключено, что в ближайшее время он будет введен на законодательном уровне.

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