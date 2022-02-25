Синяя разметка: как проехать без нарушений

Если ранее для нанесения дорожных разметок использовали белый, желтый и оранжевый цвета, то сейчас эту цветовую гамму добавлен синий цвет. Что означают синие линии на асфальте, как ехать, чтобы не нарушить требования такой разметки.

Фото: Car.ru Car.ru

Синяя разметка была введена в 2018 году, она вместе с белой линией используется для разграничения движения на перекрестках. Разметка представлена в виде синих прерывистых линий 10 - 15 см, есть линии, доходящие до 50 см.

Наличие линий только белого цвета на перекрестках приводит к путанице, особенно сложно разобраться в них новичкам. Повышается риск возникновения ДТП. Синий цвет контрастирует с белым, такую разметку видно четче. Линии этого цвета заметны и при плохой видимости, во время снегопада или дождя.

Синие разметки появляются на городских дорогах постепенно. Сначала такое нововведение коснется мегаполисов, где присутствую сложные дорожные развязки.

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В Европе синяя разметка используется на парковках, а также для разграничения велосипедных дорожек. Такой же опыт в качестве эксперимента применялся и в Москве, где на некоторых парковках синяя разметка обозначала платные стояночные места и места для транспорта инвалидов. При этом другие знаки со стоянок были убраны.