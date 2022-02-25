Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark стали дороже 1 млн рублей

Цена автомобилей Chevrolet массового сегмента после недавнего подорожания впервые превысила отметку в 1 млн руб. Об этом сообщает «Цена Авто».

Фото: chevrolet-auto.com chevrolet-auto.com

Во второй половине февраля модели Cobalt, Nexia и Spark производства узбекской компании UzAuto Motors стали дороже на 30 тыс. руб. — от 3,1% до 3,5%.

В результате цена самой дорогой модели в линейке, седана Cobalt, составляет от 954 тыс. до 1 млн 13 тыс. руб. (в зависимости от комплектации). Самая доступная из них, седан Nexia, теперь стоит от 881 тыс. до 967 тыс. руб. Стоимость хэтчбека Spark теперь составляет от 951 тыс. до 997 тыс. руб.

В январе нынешнего года россияне, по данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», приобрели 409 новых машин Chevrolet массового сегмента (Cobalt – 264 шт.; Nexia – 116 шт.; Spark – 29 шт.). Это в 2,2 раза больше, чем в январе 2021 года.

Ранее UzAuto Motors объявил, что временно будет выпускать машины без магнитол — причиной стал дефицит микрочипов.