"Прилетел камень": эксперт рассказал об очередной автоподставе

Количество подстав на дорогах растет: старые схемы, о которых узнали большинство автовладельцев, уходят, на их место приходят новые. Распознать развод удается далеко не сразу даже наименее внушаемому человеку.

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Об одной такой схеме рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. Сценарий развивается следующим образом. Во время движения вы замечаете, что за вами движется автомобиль, моргая фарами. Водитель жестами просит остановиться.

После того, как обе машины встали, он начинает нервно рассказывать о камешке, который отлетел от колес вашего автомобиля и якобы оставил след на лобовом стекле едущего сзади. Для того, чтобы разойтись "полюбовно", он просит оплатить замену стекла: 25-50 тысяч рублей. В противном случае грозит лишением прав за оставление места ДТП.