Электрический Skoda Enyaq "перепрошьют" во второй половине года

Во второй половине 2022 года электрические кроссоверы Enyaq iV и Enyaq Coupe iV получат бесплатное обновление. Обещано, что прошивка ME3 увеличит срок службы тяговой батареи и запас хода, а также улучшит работу электроники и систем безопасности. Например, после апгрейда нажатием кнопки на центральном дисплее можно будет активировать режим battery care. Он уменьшит скорость и мощность зарядки постоянным током и ограничит максимальный уровень заряда 80 процентами для снижения пиковых нагрузок.

Фото: © Skoda © Skoda

Новый режим battery care должен увеличить срок службы батареи, причем работает он как аналогичная функция на смартфонах. В случае с Enyaq iV и Enyaq Coupe iV надстройка уменьшит скорость и мощность зарядки постоянным током, плюс ограничит максимальный уровень заряда 80 процентами для избежания чрезмерных нагрузок.

Видео дня

Также обновление затронет систему терморегуляции. Она будет активироваться при более низких температурах и сможет быстрее выводить батарею на оптимальный диапазон температур. Как итог увеличится запас хода: Enyaq Coupe iV 60 сможет проезжать 416 километров по циклу WLTP, Enyaq Coupe iV 80 — 544, а полноприводный Enyaq Coupe iV 80x — 520 километров.

Ещё одно новшество — ездовой профиль Traction mode. Он работает на скоростях до 20 километров в час и допускает чрезмерную пробуксовку колёс, ослабляя «хватку» системы ASR. Такой режим пригодится для грунтовых дорог, глубокого снега или льда.

Кроме того, прошивка позволит добавлять новые зарядные станции в уже проложенный маршрут, увеличит контрастность и яркость камеры заднего вида. Отображение данных о дистанции до объектов вокруг автомобиля на цифровой приборке и проекционном дисплее обещают сделать более интуитивным, а заодно добавить проценты к значку батареи.