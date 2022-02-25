Morgan Super 3: колёс меньше, цена выше

Британская компания Morgan, занимающаяся мелкосерийным выпуском спорткаров консервативной конструкции, разработала новую трёхколёсную модель.

Фото: Morgan Morgan

У компании уже была подобная машина: Morgan 3-Wheeler производили с 2011 до 2021 года. А теперь на смену ему приходит новый Morgan Super 3, выполненный в том же стиле, но отличающийся по конструкции.

Morgan

Модель получила несущий кузов — впервые в истории марки. Нет здесь и традиционных для «Моргана» деревянных деталей конструкции. В «салоне» — два места, регулируемый руль, обогреватель для ног и цифровые приборы.

Morgan

Прежний Morgan 3-Wheeler оснащался мотоциклетным двухцилиндровым мотором, а на новый Super 3 установили автомобильный двигатель. Это трёхцилиндровый атмосферный агрегат Ford объёмом 1,5 литра и мощностью 115 л. с. Крутящий момент передаётся на единственное заднее колесо через пятиступенчатую механику от «Мазды МХ-5».

Трёхколёска может разогнаться до сотни за семь секунд