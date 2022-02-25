1,7 миллиона Honda проверят на наличие опасного дефекта

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявило о грядущей проверке 1 732 000 автомобилей Honda. Как сообщает Automotive News, внимание регулятора привлек возможный сбой в системе автоматического экстренного торможения, которая может внезапно активироваться во время движения. Исследование NHTSA затронет две модели Honda – седаны Accord, выпущенные в 2018 и 2019 годах, и кроссоверы CR-V 2017-2019 годов.

Фото: © Honda © Honda

NHTSA сообщает, что уже получило 278 жалоб: 107 из них поступили от американских владельцев Accord и 171 – от водителей CR-V. Все они заметили «непреднамеренное срабатывание тормозной системы предотвращения столкновений». В частности, автомобили без предупреждения резко сбрасывали скорость, когда их движению ничего не препятствовало.

В большинстве случаев никто не пострадал, однако шесть водителей сообщили о столкновениях в результате сбоя и легких травмах. Один из владельцев рассказал о двух подобных случаях за последние полгода: его Honda внезапно затормозила без видимых причин и вернулась к нормальной скорости после нажатия на педаль тормоза.

В Honda заявили, что знают о проблеме и готовы сотрудничать с NHTSA на всех этапах исследования, а также продолжать внутренний анализ данных. Об отзыве автомобилей пока речи не идет.